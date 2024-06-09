الأهلي السعودي يجهز لصفقة هجومية مرعبة

كشف الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونغاري، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تتحرك بقوة لعقد صفقة هجومية مرعبة، الموسم المقبل.

وأوضح لونغاري عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة الأهلي السعودي وضعت أنظارها على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشار إلى أن الأهلي السعودي مهتم وبقوه بضم أوسيمين، ولكن حتى الآن لم يقدم "الراقي" أي عرض رسمي للاعب للحصول على خدماته.

وشدد لونغاري، أن رغبة المهاجم أوسيمين الأولى هي الاستمرار في أوروبا، إلا أن العروض القوية والمغرية من دوري روشن قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب.