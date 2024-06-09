الأهلي السعودي يجهز لصفقة هجومية مرعبة
كشف الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونغاري، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تتحرك بقوة لعقد صفقة هجومية مرعبة، الموسم المقبل.
وأوضح لونغاري عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة الأهلي السعودي وضعت أنظارها على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وأشار إلى أن الأهلي السعودي مهتم وبقوه بضم أوسيمين، ولكن حتى الآن لم يقدم "الراقي" أي عرض رسمي للاعب للحصول على خدماته.
وشدد لونغاري، أن رغبة المهاجم أوسيمين الأولى هي الاستمرار في أوروبا، إلا أن العروض القوية والمغرية من دوري روشن قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب.
وسيواجه الأهلي السعودي منافسة قوية من أندية أوروبا؛ إذ ذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أخيرا أن باريس سان جيرمان تواصل مع نابولي، من أجل التفاوض على ضم المهاجم النيجيري، خلال الانتقالات الصيفية.
ويسعى باريس سان جيرمان للحصول على خدمات المهاجم النيجيري أوسيمين، وتأتي رغبة الفريق الفرنسي لتعويض رحيل كيليان مبابي الذي غادر إلى ريال مدريد.
ويمتلك أوسيمين شرطًا جزائيًا في عقده ما بين 120 و 130 مليون يورو، وتهتم عدة أندية مثل تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد بضم اللاعب، إلا أن باريس يتصدر الأندية المهتمة باللاعب.
وخاض أوسيمين 32 مباراة خلال الموسم الجاري، نجح خلالها النجم النيجيري في تسجيل 17 هدفا، وصناعة 4 مساهمات.