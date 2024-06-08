ضحية مؤامرة خفية لإيقافه.. تلميح إعلامي يكشف حقيقة عقوبة رونالدو
ذكر الإعلامي الرياضي تركي السهلي، أن كواليس خطيرة وأسبابا مثيرة وراء عقوبة إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نادي النصر، في مباراة فريقه أمام الشباب، خلال منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023 ـ 2024.
وعلق تركي السهلي على انفعالات رونالدو المبالغ فيها احيانا تجاه حكام المباريات خلال الموسم الحالي، بأن ذلك ليس انفعالا وإنما هو بحث عن انتزاع حقوق ناديه.
وشهدت مسيرة رونالدو طوال الموسم، اعتراضات متكررة على قرارات الحكام، ما أدى إلى إيقاف اللاعب لمباراة وتغريمه بما يزيد عن 30 ألف ريال، لقيامه بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الشباب، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3-2).
وقال السهلي، في برنامج "الفاتورة" عبر إذاعة العربية، إن ما قدمه كريستيانو رونالدو لم يكن انفعالًا زائدًا على قرارات الحكام، ولكنه يحاول انتزاع بعض حقوق النادي، مضيفًا "النصر ليست لديه دكة أو سعوديون، أو إدارة تقف في محاولة النقاش مع الحكم، على غرار الهلال مثلًا، تجد سعود كريري ومحمد الشلهوب، وحوالي 6 مسؤولين يقفون على الخط، وكل منهم يتعامل بطريقته مع الحكم، بينما النصر تجد المدرب كاسترو فقط".
وأضاف "رونالدو كان الوحيد الذي يُمارس هذا الدور، كان يتعرض لضغوط كثيرة، زين الدين زيدان (نطح) في نهائي كأس العالم، أما عن إيقاف كريستيانو، فالموضوع يلفه الغموض، لأن لائحة لجنة الانضباط تنص على الحكم بناءً على الناقل الرسمي".
وتابع السهلي "أرى أن إيقاف رونالدو كان متعمدًا ومخططا له مسبقا، هناك من اتصل بنادي الشباب وطالبهم بالمسارعة في تقديم الشكوى ضد رونالدو، حتى يتم إيقافه، وهناك من الجمهور من قام بفعل أكثر قبحًا من فعلة رونالدو ولم تصدر ضده أي عقوبة".