ضحية مؤامرة خفية لإيقافه.. تلميح إعلامي يكشف حقيقة عقوبة رونالدو

ذكر الإعلامي الرياضي تركي السهلي، أن كواليس خطيرة وأسبابا مثيرة وراء عقوبة إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نادي النصر، في مباراة فريقه أمام الشباب، خلال منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

وعلق تركي السهلي على انفعالات رونالدو المبالغ فيها احيانا تجاه حكام المباريات خلال الموسم الحالي، بأن ذلك ليس انفعالا وإنما هو بحث عن انتزاع حقوق ناديه.

وشهدت مسيرة رونالدو طوال الموسم، اعتراضات متكررة على قرارات الحكام، ما أدى إلى إيقاف اللاعب لمباراة وتغريمه بما يزيد عن 30 ألف ريال، لقيامه بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الشباب، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3-2).