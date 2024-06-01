مدرب دورتموند يحفّز لاعبيه لتجاوز الحاجز النفسي في مواجهة ريال مدريد

أكد إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند الألماني أن فريقه لم يقطع كل هذا المشوار في نسخة 2023 ـ 2024 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمجرد مشاهدة ريال مدريد يرفع اللقب 15 في سجلاته القارية.

وأضاف ترزيتش، الذي سيواجه قدوته الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للصحفيين قبل أن يقود تدريبات فريقه في شمال غرب لندن "لسنا هنا لمجرد خوض النهائي بل للفوز به وهذا هدفنا الواضح".

وأضاف تيرزيتش عشية المباراة النهائية في ويمبلي: "نحن سعداء بوجودنا هنا ولكن علينا الفوز على ريال مدريد في ملعب ويمبلي، لنحمل الكأس بين أيدينا".

وأنهى دورتموند الدوري الألماني في أعقاب الموسم الحالي في المركز الخامس بفارق كبير عن المتصدر والبطل باير ليفركوزن وكان عدد قليل جدا من الخبراء يرشحونه لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2013 عندما كان ملعب ويمبلي أيضا شاهدا على هزيمته أمام بايرن ميونيخ.

لكن فريق المدرب ترزيتش صعق أتليتيكو مدريد في مباراة مثيرة في دور الثمانية ثم قدم أداء تكتيكيا رائعا بفوزه على باريس سان جيرمان 1-صفر في مباراتي الدور نصف النهائي.