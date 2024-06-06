الأردن وطاجيكستان.. النشامى في مهمة الحسم
يستضيف منتخب الأردن، مساء اليوم الخميس، منافسه طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وتبدو هذه المواجهة المرتقبة مفصلية في صراع المنافسة على هذه المجموعة المتشابكة، والتي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 10 نقاط.
ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وخلفه طاجيكستان برصيد 5 نقاط، بينما يبقى منتخب باكستان في المركز الأخير بلا نقاط.
ويستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي بعض الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الأردن وطاجيسكتان:
صحوة النشامى
يتطلع منتخب الأردن في مواجهة الليلة مع منافسه طاجيكستان لمواصلة صحوته؛ من أجل حسم السباق مع المنافس المباشر.
وقدم النشامى بداية مهزوزة في مشوار التصفيات بالتعادل خارج الديار مع طاجيكستان بنتيجة 1-1، ثم الخسارة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 0-2.
ولكن المنتخب الأردني عاد لتصحيح الأمور سريعًا وحقق الفوز على باكستان خارج دياره بنتيجة 3-0، ثم تغلب عليه في الأردن بنتيجة 7-0.
ويبحث منتخب الأردن بلا شك عن مواصلة هذه الصحوة وإنهاء طموحات منتخب طاجيكستان في اقتناص نتيجة إيجابية، خاصة أن مواجهة الجولة الأخيرة ستكون صعبة بكل المقاييس ضد المنتخب السعودي على ملعبه.
روح آسيا
يتسلح منتخب الأردن بروح بطولة كأس آسيا، والتي أظهر خلالها النشامى أفضل مستوى ربما في تاريخ الكرة الأردنية، وتوج بإنجاز فريد بالوصول لوصافة القارة الصفراء.
ويطمع المدرب المغربي الحسين عموتة في الاستفادة من روح الانتصارات التي تحققت في كأس آسيا؛ من أجل تحقيق فوز يحسم الأمور أمام طاجيكستان.
واعترف عموتة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بأهمية الحضور الجماهيري لدعم النشامى في هذه المواجهة المرتقبة.
وأشعل المدرب المغربي حماس لاعبيه بتأكيده أن المنتخب الأردني أمام مواجهة حياة أو موت؛ وبالتالي لا مجال لتحقيق نتيجة سلبية حتى لو كانت التعادل الذي يبقي على آمال طاجيكستان حتى الجولة الأخيرة.
اختيارات عموتة
تبدو اختيارات المدير الفني للمباراة بلا مفاجآت، ويتصدر فقط قائمة الغيابات المهاجم عبد الله العطار للإصابة في العضلة الخلفية.
ويتسلح منتخب الأردن بالقوة الضاربة وتحديدًا ثنائي الهجوم يزن النعيمات وموسى التعمري، اللذين قدما مستويات رائعة في كأس آسيا الماضية.
وتبدو تشكيلة عموتة شبه ثابتة، وتضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وأمامه عبد الله نصيب، ويزن العرب، وسالم العجالين، وإحسان حداد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نور الدين الروابدة، ومحمود رمضي، ونزار الرشدان، مع ثلاثي الهجوم علي علوان، وموسى التعمري، ويزن النعيمات.