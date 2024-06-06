الأردن وطاجيكستان.. النشامى في مهمة الحسم

يستضيف منتخب الأردن، مساء اليوم الخميس، منافسه طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وتبدو هذه المواجهة المرتقبة مفصلية في صراع المنافسة على هذه المجموعة المتشابكة، والتي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 10 نقاط.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وخلفه طاجيكستان برصيد 5 نقاط، بينما يبقى منتخب باكستان في المركز الأخير بلا نقاط.

ويستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي بعض الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الأردن وطاجيسكتان: