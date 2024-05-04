سبب تأجيل مواجهة أرتور بيتربيف ودميتري بيفول في السعودية

قالت وكالة توب رانك بوكسينغ للترويج، إن مباراة توحيد لقب وزن خفيف الثقيل بين الكندي أرتور بيتربيف والروسي دميتري بيفول في السعودية، مطلع الشهر المقبل، تأجلت إلى موعد لاحق، بسبب إصابة بيتربييف بتمزق في أربطة الركبة خلال التدريب.

وكان من المقرر إقامة المواجهة في العاصمة السعودية الرياض، في أول يونيو المقبل بين بيتربيف المولود في روسيا حامل ألقاب مجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية، وبيفول الذي يحمل لقب رابطة الملاكمة العالمية.

وأضافت الوكالة في بيان "نخطط لتحديد موعد جديد لمواجهة بيتربيف وبيفول، قبل نهاية العام الحالي، وسنكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق".