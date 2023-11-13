التوتر يبلغ ذروته.. ليفاندوفسكي ينفعل على لامين يامال ويرفض مصافحته (فيديو)

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين، ليقود برشلونة للفوز 2-1، بعد أن استقبلت شباك الفريق هدفا مبكرا أمام ألافيس المتواضع، اليوم الأحد، لينقذ العملاق الإسباني بعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات.

وظهرت لقطات مصورة توضح أن ليفاندوفسكي كان غاضبًا جدًا من لامين يامال؛ بسبب عدم لعب الكرة له داخل منطقة الجزاء.

كما قام المهاجم البولندي بعتاب اللاعب الشاب يامين لامال، لعدم تمركز الكرة في القائم البعيد في إحدى الكرات.

ويبدو في نهاية المقطع المصور أن ليفاندوفسكي رفض تحية لامين يامال، إذ قام الأخير بمد يده لمصافحته، إلا أن المهاجم البولندي رفض رد التحية.