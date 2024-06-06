معلقو مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

تقام، اليوم الخميس، منافسات جولة جديدة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 على صعيد قارتي آسيا وأفريقيا.

وتقام نسخة مونديال 2026 في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.