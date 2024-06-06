معلقو مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم
تقام، اليوم الخميس، منافسات جولة جديدة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 على صعيد قارتي آسيا وأفريقيا.
وتقام نسخة مونديال 2026 في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وتذاع مباراة إندونيسيا والعراق عبر قناة العراق الرياضية بصوت المعلق رعد ناهي، بينما تذاع مباراة تايبيه وعمان عبر قناة عمان الرياضية بصوت المعلق سالم السالمي وقناة الكأس 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.
وتذاع مباراة الهند والكويت عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق إبراهيم الهشال وقناة الكأس 2 بصوت المعلق أحمد المعمري.
وتذاع مباراة باكستان والسعودية عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عيسى الحربين وقناة الكأس 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
وتذاع مباراة نيبال والإمارات عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي وقناة الكأس 5 بصوت المعلق عبد الرحمن عبد الله.
وتذاع مباراة أفغانستان وقطر عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي وقناة الكويت الرياضية بصوت المعلق حسين غريب كما تذاع مباراة فلسطين ولبنان عبر قناة الكأس 4 بصوت المعلق منتصر الأزهري.
وتنقل قناة الكأس 3 مباراة البحرين واليمن بصوت المعلق هيكل الصغير، كما تذاع مباراة الأردن وطاجيكستان عبر قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق أحمد الخلايلة والعراق الرياضية بصوت المعلق علي عنب.
وعلى صعيد تصفيات قارة أفريقيا، تذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر قناة SSC1 بصوت المعلق مدحت شلبي وقناة أون تايم سبورتس بصوت المعلقين محمد الكواليني وطارق الأدور.
وتذاع مباراة ليبيا وموريشيوس عبر قناة SSC 3 بصوت المعلق حماد العنزي، وتذاع مباراة موريتانيا والسودان عبر قناة SSC EXTRA 1 بصوت المعلق أحمد النفيسة.
وتنقل قناة SSC 5 مباراة الجزائر وغينيا بصوت المعلق فارس عوض بجانب قناة الجزائرية الرياضية بصوت المعلق أيمن روزي.