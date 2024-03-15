مفاجأة.. بيتكوفيتش يستبعد نجوم منتخب الجزائر

وانضم للقائمة أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر مع بوليفيا وجنوب أفريقيا في بطولة ودية يستضيفها في مارس الحالي وتضم أيضا منتخب أندورا.

وتولى بيتكوفيتش تدريب منتخب الجزائر بعد أن وقع عقدا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مطلع الشهر الحالي حتى عام 2026.

وجاءت قائمة الجزائر على النحو التالي:

حراس المرمى: أسامة بن بوط، أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة.

الدفاع: ريان آيت نوري، يوسف عطال، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، كيفن قيطون، جوان حجام، محمد مداني، محمد أمين توغاي، عيسى ماندي.

الوسط: حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، رفيق قيطان، أحمد قندوسي، راميز زروقي، حمد عبدلي.

الهجوم: محمد أمين عمورة، منصف بقرار، بشير بلومي، ياسين بن زية، بدرالدين بوعناني، بغداد بونجاح، ياسين براهيمي، فارس شايبي، أمين غويري، أنيس حاج موسى، سعيد بن رحمة.