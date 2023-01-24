غاريث بيل يشارك في بطولة للغولف بعد أيام من اعتزاله كرة القدم

ويتنافس عدد من اللاعبين المحترفين والهواة في البطولة التي تقام خلال الفترة 1-5 فبراير/ شباط في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

واشتهر بيل بحبه للجولف في أوقات الراحة أثناء ممارسته كرة القدم بشكل احترافي.

وكان بيل (33 عاما) قد أعلن اعتزاله كرة القدم مطلع الشهر الجاري، بعدما قاد فريق لوس أنجليس إف.سي للفوز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.

وبدأ بيل مسيرته في ساوثامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وقتها. وكان هذا النادي بوابة بيل البالغ من العمر 16 عاما وقتها لعالم كرة القدم الاحترافية قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير بعد ذلك بعام واحد.

وبعد ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقل بيل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها قدرتها وسائل إعلام بريطانية بقيمة 100 مليون يورو (107.45 مليون دولار).

وساعد بيل منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2016 و2020 قبل أن يقود بلاده للظهور في كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 1958.