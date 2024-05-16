الكشف عن نسخة الكأس الجديدة لدوري النخبة الآسيوي للأندية (فيديو)
أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الستار، اليوم الخميس، عن نسخة الكأس الجديدة لدوري النخبة الآسيوي للأندية "دوري الأبطال سابقاً" مع شعار البطولة، خلال الجمعية العمومية العادية الـ34 للاتحاد، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة بمسماها الجديد الموسم المقبل.
كما تم الكشف عن العلامات التجارية والهوية الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد، أبرزها "دوري أبطال آسيا 2"، و"دوري التحدي الآسيوي" ودوري أبطال آسيا للسيدات.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.
ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.
وكشف أخيرا الاتحاد الآسيوي عن نظام بطولة النخبة بمشاركة 24 نادياً، بحيث يكون هناك 12 فريقاً من مجموعة الشرق، و12 من الغرب.
وسيشارك في البطولة الجديدة 10 أندية بشكل مباشر، بالإضافة إلى اختيار 4 أندية أخرى، يُشارك فريقان منها بنظام الملحق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وتتأهل الأندية الفائزة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته بالإضافة إلى مباريات قبل النهائي والنهائي "بنظام التجمع" في دولة واحدة، وتستضيف أيضاً المباراة النهائية لبطولة أندية النخبة في القارة.
وتنطلق تصفيات الملحق في يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يقام دور المجموعات بداية من سبتمبر 2024 حتى فبراير 2025، فيما ينطلق دور الـ16 بمارس المقبل.
وستقام الأدوار النهائية (من دور الثمانية حتى النهائي بنظام التجمع في السعودية) في الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو في عام 2025.
نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي
سيشارك 32 فريقًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2، سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات وكل مجموعة بها أربعة فرق، ثم يتأهل 16 فريقًا إلى الأدوار الاقصائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب، حتى النهائي الذي سيكون من مباراة واحدة، تستضيفها السعودية.
أما كأس التحدي الآسيوي، فسيشارك فيه 20 فريقًا، يتم تقسيمها على خمس مجموعات، ثلاثة منها لفرق الشرق، واثنين لفرق الغرب.