الكشف عن نسخة الكأس الجديدة لدوري النخبة الآسيوي للأندية (فيديو)

أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الستار، اليوم الخميس، عن نسخة الكأس الجديدة لدوري النخبة الآسيوي للأندية "دوري الأبطال سابقاً" مع شعار البطولة، خلال الجمعية العمومية العادية الـ34 للاتحاد، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة بمسماها الجديد الموسم المقبل.

كما تم الكشف عن العلامات التجارية والهوية الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد، أبرزها "دوري أبطال آسيا 2"، و"دوري التحدي الآسيوي" ودوري أبطال آسيا للسيدات.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.