شأن ديني.. أردا غولر يكشف أخيرًا سر احتفاليته المعتادة (صور)

كشف النجم التركي لريال مدريد أردا غولر أن طريقة احتفاله المعتادة عند تسجيل الهدف تنضوي على أبعاد خاصة ودوافع دينية تعود عليها وفق تصريحاته لوسائل إعلام تركية.

وقال غولر في حديث لصحيفة تركية، عند سؤاله عن سر طريقة احتفاله بوضع إحدى يديه على القلب ورفع سبابة اليد الأخرى إلى الأعلى إن ذلك يعتبر بمثابة الإقرار منه بأن "كل شيء يهبه الله" وفق تعبيره.

وقال، اللاعب الذي أتم عامه التاسع عشر في 25 فبراير الماضي: :"طريقة احتفالي بالأهداف.. إنها مبنية على الثقة. أؤمن أن كل شيء يأتي من عند الله."