شأن ديني.. أردا غولر يكشف أخيرًا سر احتفاليته المعتادة (صور)
كشف النجم التركي لريال مدريد أردا غولر أن طريقة احتفاله المعتادة عند تسجيل الهدف تنضوي على أبعاد خاصة ودوافع دينية تعود عليها وفق تصريحاته لوسائل إعلام تركية.
وقال غولر في حديث لصحيفة تركية، عند سؤاله عن سر طريقة احتفاله بوضع إحدى يديه على القلب ورفع سبابة اليد الأخرى إلى الأعلى إن ذلك يعتبر بمثابة الإقرار منه بأن "كل شيء يهبه الله" وفق تعبيره.
وقال، اللاعب الذي أتم عامه التاسع عشر في 25 فبراير الماضي: :"طريقة احتفالي بالأهداف.. إنها مبنية على الثقة. أؤمن أن كل شيء يأتي من عند الله."
وترددت أخبار حول مغادرة أردا غولر ريال مدريد في الصيف المقبل، لكن اللاعب الذي انضم للفريق الملكي في صائفة 2023 ، قدم اداء لافتا في مباراة سوسيداد السبت الماضي وسجل هدف الفوز قبل أن يتلقى عبارات الإشادة والفخر من مدربه الإيطالي كارلو أنشلوتي الذي أكد بقاءه رسميا في الفريق مستبعدا التفكير في خروجه.
وسجل غولر خلال الموسم الحالي هدفين في 6 مباريات خاضها مع الفريق الملكي.