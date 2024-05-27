أثار غضب النصر.. تسريب يسبب جدلًا حول حَكم نهائي كأس الملك

أثار الحكم المكسيكي سيزار راموس المرشح لقيادة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر السعوديين الجمعة جدلًا واسعًا وردود أفعال متباينة وذلك بعد أن أثارَ أداؤه في مباريات سابقة غضب نادي النصر.

ورغم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يُعلن رسميًّا ،حتى الآن، عن هوية حكم المشهد الختام لموسم 2023 ـ 2024، فإن تداول اسم راموس أثار غضب جماهير النصر لارتباطه بالجدل الذي صاحب مواجهة الهلال في ديسمبر 2022 ضمن الدوري.

وفي اللقاء الذي قاده في ديربي الرياض لموسم 2022ـ 2023، أثار سيزار راموس ردود أفعال غاضبة لدى لاعبي ومسؤولي النصر حين منح الهلال ركلة جزاء كانت وراء انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2 ما أسهم في خسارة النصر نقطتين كانتا حاسمتين في خسارته اللقب في النهاية.

ونشر الإعلامي ديفيد ألبرتو عبر حسابه على منصة إكس تغريدة تضمنت أن الحكم المكسيكي سيزار راموس سيكون موجودًا في السعودية هذا الأسبوع لإدارة مباراة مهمّة في الرياض، فيما كان ذلك التلميح بمثابىة الإقرار على أنه حكم نهائي كأس الملك مساء الجمعة القادم.