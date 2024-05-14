محاولة فاشلة: جمهور آرسنال يزعج لاعبي مانشستر سيتي "غير المتواجدين" (فيديو)

آرسنال فاز على مانشستر يونايتد 1-0، يوم الأحد الماضي، ليواصل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى اليوم الأخير من الموسم.

مانشستر سيتي يمكن أن يتوج بالدوري يوم الأحد المقبل، إذا فاز على توتنهام الليلة في مباراة حاسمة في السباق على اللقب، وفي الوقت نفسه، يتطلع توتنهام إلى مطاردة أستون فيلا صاحب المركز الرابع للحصول على المركز الأخير في دوري أبطال أوروبا.

وقبيل المباراة أطلق مشجعو أرسنال الألعاب النارية في الساعة الثانية صباحًا خارج "فندق ماريوت" الذي يقيم فيه لاعبو مانشستر سيتي، وذلك من أجل إزعاجهم، لكن حيلتهم جاءت بنتائج عكسية على نطاق واسع.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن بعثة مانشستر سيتي لم تكن في الفندق، خلال إشعال جماهير آرسنال للألعاب النارية، وستصل إلى لندن صباح الثلاثاء.