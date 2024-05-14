محاولة فاشلة: جمهور آرسنال يزعج لاعبي مانشستر سيتي "غير المتواجدين" (فيديو)
وقع مشجعو نادي آرسنال الإنجليزي في إحراج بالغ، بسبب تواجدهم في الفندق الذي ينزل فيه لاعبو مانشستر سيتي قبل مباراتهم أمام توتنهام، وقيامهم بإزعاج اللاعبين.
آرسنال فاز على مانشستر يونايتد 1-0، يوم الأحد الماضي، ليواصل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى اليوم الأخير من الموسم.
مانشستر سيتي يمكن أن يتوج بالدوري يوم الأحد المقبل، إذا فاز على توتنهام الليلة في مباراة حاسمة في السباق على اللقب، وفي الوقت نفسه، يتطلع توتنهام إلى مطاردة أستون فيلا صاحب المركز الرابع للحصول على المركز الأخير في دوري أبطال أوروبا.
وقبيل المباراة أطلق مشجعو أرسنال الألعاب النارية في الساعة الثانية صباحًا خارج "فندق ماريوت" الذي يقيم فيه لاعبو مانشستر سيتي، وذلك من أجل إزعاجهم، لكن حيلتهم جاءت بنتائج عكسية على نطاق واسع.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن بعثة مانشستر سيتي لم تكن في الفندق، خلال إشعال جماهير آرسنال للألعاب النارية، وستصل إلى لندن صباح الثلاثاء.
يذكر أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قال: إن فريقه خسر كل المباريات الأربع التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملعب توتنهام هوتسبير، لكن حامل اللقب يجب أن يغيّر ذلك عندما يحل ضيفًا على فريق شمال لندن اليوم الثلاثاء.
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 85 نقطة من 36 مباراة ويتأخر بنقطة واحدة عن آرسنال الذي لعب مباراة إضافية.
وسيمنح فوز سيتي على توتنهام الأفضلية قبل الجولة الختامية من الدوري، إذ يسعى للحصول على اللقب الرابع على التوالي وهو رقم قياسي.
وحقق سيتي فوزه الأول على ملعب توتنهام الجديد في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي، منهيًا سلسلة من خمس هزائم متتالية على هذا الملعب.
وفاز فريق المدرب غوارديولا في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه خمسة.