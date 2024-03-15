هل يجتمع مورينيو وكريستيانو رونالدو من جديد؟

ألقت النتائج السلبية للنصر السعودي بظلالها على مستقبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي أصبحت مغادرته منصبه مطروحة بشدة في ضوء تزايد الانتقادات الموجهة ضده.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية أن النصر السعودي يدرس التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي وبورتو ومانشستر يونايتد وروما، وذلك بطلب من المدير التنفيذي للنادي غويدو.

وأوضحت التقارير ذاتها أن مورينيو يتجه نحو الدوري السعودي ليلتقي من جديد بمواطنه كريستيانو رونالدو الذي دربه في ريال مدريد الإسباني وعرف معه أوج تألقه آنذاك.

ورغم أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي من إدارة النصر أو أحد أعضاء مجلس إداراته، إلا أن اهتمام النصر بالتعاقد مع المدرب المثير للجدل مطروح وفق ما أوردته تقارير محلية، مضيفة أن مورينيو ورونالدو قد يلتقيان من جديد ولكن في الدوري السعودي.

وكان جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب روما الإيطالي في يناير الماضي، أشرف على ريال مدريد بين 2010 و2013، عندما كان كريستيانو رونالدو النجم الأول للميرينغي، وقاده آنذاك للتتويج بالدوري الممتاز وكأس الملك وكأس السوبر.