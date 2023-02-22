منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا ويُعقد مهمته في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا

وكان منتخب مصر للشباب قد تعادل في مباراة الجولة الأولى مع موزمبيق بدون أهداف.

وسجل سولومون أجبالاكا النيجيري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72.

وأصبح موقف منتخب مصر في الصعود صعبًا، بعد تعادل سلبي أمام موزمبيق في الجولة الأولى وخسارة أمام نيجيريا في الجولة الثانية.

وحصد منتخب مصر أول نقطة ليحتل المركز الثالث خلف منتخب السنغال صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، ثم نيجيريا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط.