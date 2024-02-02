خيتافي يتهم بيلينغهام بـ"إهانة" ماسون غرينوود (فيديو)

وسبق أن تم إلقاء القبص على غرينوود في إنجلترا بتهمة العنف الجنسي خلال الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد، ما أبعده عن الفريق.

لكن بعد ذلك تم سحب الشكوى ضد اللاعب وغادر بعدها إلى خيتافي.

وقلت "سبورت" إن خيتافي يقوم بتحليل مقطع فيديو لإهانة بيلينغهام لغرينوود رغم أن النادي لا يخطط لتقديم شكوى باعتباره ناديًا.

لكن خيتافي يريد أن تقوم رابطة الدوري الإسباني أيضًا بدراسة الصور واتخاذ قرار.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، يوم الأحد، في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وخسر ريال مدريد مرتين هذا الموسم في مختلف المسابقات، وكانتا أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 57 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بنقطتين عن جيرونا و10 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

وسيلعب ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد ثم جيرونا في الليغا، قبل مواجهة لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.