مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء السبت صوب ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقام نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بين ريال مدريد الإسباني، صاحب الـ14 لقبا، وبروسيا دورتموند المتوج بلقب نسخة 1997.

وتقام يوم السبت 4 مباريات من الدوري الإماراتي للمحترفين فضلا عن مباراة من الدوري المغربي تجمع النادي السالمي ونهضة بركان.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:

نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد - بروسيا دورتموند - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري المغربي

النادي السالمي - نهضة بركان - 09:00 مساء - قناة الرياضية المغربية 3