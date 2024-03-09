ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يمطر شباك ماينز "8-1"
أمطر بايرن ميونخ شباك منافسه ماينز بنتيجة (8-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري الألماني.
وسجل أهداف البايرن هاري كين في الدقائق "13- 45- 70"، وليون جوريتسكا في الدقيقتين "20- 90"، وتوماس مولر في الدقيقة 47، وجمال موسيالا بالدقيقة 61، وسيرجي غنابري في الدقيقة 66، بينما سجل هدف ماينز الوحيد ناديم أميري بالدقيقة 31.
وبهذه النتيجة، رفع البايرن رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ماينز عند 16 نقطة في المركز الـ17.
أرقام مميزة لهاري كين
ووفقا لما رصدته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل هاري كين 30 هدفا في موسمه الأول مع البايرن بالدوري الألماني، وذلك أكثر من حصيلة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2014-2015، عندما سجل 17 هدفا، وماريو غوميز برصيد 10 أهداف في موسم 2009- 2010، في أول موسم للثنائي مع البافاري.
وبات كين، أول لاعب يسجل هدفين فأكثر في 8 مباريات مختلفة في موسمه الأول بالبوندسليغا.
وكان الرقم القياسي السابق باسم الثلاثي أوفه زيلر وفريدهيلم كونيتزكا في موسم (1963-1964) وتوني بولستر في موسم (1993-1994) برصيد 7 أهداف.