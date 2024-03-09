ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يمطر شباك ماينز "8-1"

أمطر بايرن ميونخ شباك منافسه ماينز بنتيجة (8-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف البايرن هاري كين في الدقائق "13- 45- 70"، وليون جوريتسكا في الدقيقتين "20- 90"، وتوماس مولر في الدقيقة 47، وجمال موسيالا بالدقيقة 61، وسيرجي غنابري في الدقيقة 66، بينما سجل هدف ماينز الوحيد ناديم أميري بالدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، رفع البايرن رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ماينز عند 16 نقطة في المركز الـ17.