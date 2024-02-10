الحكم الصيني نينج ما يثير جدلا في نهائي كأس آسيا

من هو نينج ما؟

يتّكئ الصيني، البالغ 44 عامًا، على مسيرة تحكيمية ممتدّة منذ ما يربو على عقدين قضاهما في إدارة المباريات.

وافتتح نينج ما مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكمًا وطنيًّا بعد أعوام قليلة من تخرجه 2003.

وفي 2010 بدأ المشاركة في إدارة مباريات الدوري الصيني، وبعدها بعام واحد فقط تقلّد الشارة الدولية.

وعلى مدار مشواره، أدار 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها موقعة إياب نهائي 2022 الذي خسره الهلال السعودي، حامل اللقب، خارج ملعبه، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدف دون رد.

وقبلها بـ 4 أعوام، فصل بين كاشيما أنتلرز الياباني وبيرسبوليس الإيراني، في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2018، الذي أنهاه الأول فائزًا بهدفين دون رد.

وشارك الصيني كذلك في تحكيم مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عامًا، وكأس العالم للناشئين 2019 في بولندا.

وفي كأس العالم 2022 استخدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم حكمًا رابعًا في ست مباريات، ليسجل أول حضور للحكام الصينيين موندياليًّا منذ 20 عامًا.

وظهر الحكم القادم من مقاطعة لياونينج الصينية، في كأس آسيا للمرة الأولى عام 2019، عندما قاد مباراة قطر ولبنان ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة، التي فاز بها المنتخب الخليجي 2ـ0.