الحكم الصيني نينج ما يثير جدلا في نهائي كأس آسيا
أثار الحكم الصيني، نينج ما، جدلا واسعا بعدما احتسب 3 ضربات جزاء لمنتخب قطر في نهائي كأس آسيا.
وتغلب المنتخب القطري على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف واحد ليحقق كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي أيضا.
واحتسب نينج ما 3 ضربات جزاء لمنتخب قطر ما فتح بابا للتساؤلات حول دقة تلك القرارات.
وقال جهاد جريشة المحلل التحكيمي المصري إن ضربات الجزاء الثلاثة التي احتسبها نينج صحيحة، فيما شدد المحلل التحكيمي لصحيفة الشرق الأوسط عمر المهنا أن ضربة الجزاء الثالثة لمنتخب قطر غير صحيحة؛ حيث اصطدم أكرم عفيف بحارس الأردن بعدما لعب الكرة.
نينج ما أدار مباراتين لمنتخب قطر خلال بطولة كأس آسيا و3 مباريات خلال تاريخه.
وكُلف نينج ما بضبط 3 مباريات في كأس آسيا 2023، الأولى بين البحرين وكوريا الجنوبية 1ـ3 ضمن مرحلة المجموعات، وتلتها قطر وفلسطين 2ـ1 في دور الـ 16، واليابان وإيران 2ـ1 في ربع النهائي.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لقطر أمام فلسطين، سجَّل منها أكرم عفيف، الجناح الأيسر، هدف الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.
من هو نينج ما؟
يتّكئ الصيني، البالغ 44 عامًا، على مسيرة تحكيمية ممتدّة منذ ما يربو على عقدين قضاهما في إدارة المباريات.
وافتتح نينج ما مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكمًا وطنيًّا بعد أعوام قليلة من تخرجه 2003.
وفي 2010 بدأ المشاركة في إدارة مباريات الدوري الصيني، وبعدها بعام واحد فقط تقلّد الشارة الدولية.
وعلى مدار مشواره، أدار 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها موقعة إياب نهائي 2022 الذي خسره الهلال السعودي، حامل اللقب، خارج ملعبه، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدف دون رد.
وقبلها بـ 4 أعوام، فصل بين كاشيما أنتلرز الياباني وبيرسبوليس الإيراني، في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2018، الذي أنهاه الأول فائزًا بهدفين دون رد.
وشارك الصيني كذلك في تحكيم مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عامًا، وكأس العالم للناشئين 2019 في بولندا.
وفي كأس العالم 2022 استخدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم حكمًا رابعًا في ست مباريات، ليسجل أول حضور للحكام الصينيين موندياليًّا منذ 20 عامًا.
وظهر الحكم القادم من مقاطعة لياونينج الصينية، في كأس آسيا للمرة الأولى عام 2019، عندما قاد مباراة قطر ولبنان ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة، التي فاز بها المنتخب الخليجي 2ـ0.