الأهلي المصري يبلغ مهاجم الفريق بالاستغناء عنه
وجّه النادي الأهلي المصري، الشكر إلى مهاجمه الفرنسي أنتوني موديست، وأن الموسم الحالي، هو الأخير له مع القلعة الحمراء.
وانضم موديست إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر لكنه لم يقنع مسؤولي النادي وجماهيره.
وعقد كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع أنتوني موديست، مهاجم الفريق ووجه له الشكر على الفترة التي كان بها مع المارد الأحمر.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كولر أكد لموديست رفض الإدارة التجديد له في الموسم المقبل.
وتابع أن كولر تحدث مع موديست أنه يمكنه الرحيل نهاية شهر يونيو المقبل خاصة وأن الموسم الحالي سينتهي نهاية أغسطس.
وأضاف أن موديست تفهم الأمر جيدا وتحدث مع وكيله للبحث عن عرض في الفترة المقبلة.
وأتم أن موديست سيخرج من الدوري المصري ويسعى للبحث عن عقد في الدوريات العربية.
يذكر أن نهاية موسم موديست مع الأهلي، جاءت بعد تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه ليعزز رقمه القاري القياسي بفوزه 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي في إياب الدور النهائي يوم السبت الماضي.
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في خمس سنوات.
وهذا اللقب الثاني في البطولة للمدرب مارسيل كولر بعد الفوز على الوداد المغربي الموسم الماضي.
ويلعب الأهلي أمام منافسه المحلي الزمالك على كأس السوبر الأفريقية بعد فوز الأخير بالكونفدرالية الأسبوع الماضي.