الأهلي المصري يبلغ مهاجم الفريق بالاستغناء عنه

وانضم موديست إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر لكنه لم يقنع مسؤولي النادي وجماهيره.

وعقد كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع أنتوني موديست، مهاجم الفريق ووجه له الشكر على الفترة التي كان بها مع المارد الأحمر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كولر أكد لموديست رفض الإدارة التجديد له في الموسم المقبل.

وتابع أن كولر تحدث مع موديست أنه يمكنه الرحيل نهاية شهر يونيو المقبل خاصة وأن الموسم الحالي سينتهي نهاية أغسطس.

وأضاف أن موديست تفهم الأمر جيدا وتحدث مع وكيله للبحث عن عرض في الفترة المقبلة.

وأتم أن موديست سيخرج من الدوري المصري ويسعى للبحث عن عقد في الدوريات العربية.