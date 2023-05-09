تقرير: بوسكيتس يحسم أمره ويرحل عن برشلونة

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوسكيتس أبلغ مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل، ووافقت الإدارة على ذلك وتم الاتفاق على وداع يليق به.

وكشفت أن إدارة برشلونة أعلنت قرار رحيل بوسكيتس "داخليًا" على مستوى الفريق، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ويُفضل سيرجيو بوسكيتس إنهاء مسيرته مع برشلونة بالحصول على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد الحصول على 31 بطولة مختلفة مع النادي الكتالوني.

مسيرة ناجحة

بوسكيتس بدأ مسيرته مع نادي برشلونة منذ عام 2008 وحتى 2023، وشارك في 721 مباراة رسمية مع برشلونة في مختلف المسابقات، وحصل على 31 بطولة مختلفة.

وسجل بوسكيتس مع النادي الكتالوني 18 هدفاً وصنع 45 أخرى.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النصر والهلال والشباب من السعودية تتقدم بعروض للتعاقد مع قائد برشلونة بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

كما تلقى الدولي السابق عروضا من أندية الدوري الأمريكي للمحترفين، سواء من إنتر ميامي النادي الذي تفاوض معه بالفعل، ومن تورونتو، وهذان العرضان مفضلان له أكثر من العروض الثلاثة التي تلقاها من المملكة العربية السعودية التي جاءت أعلى بكثير من حيث المال.