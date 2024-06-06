بنزيما يزور تدريبات منتخب الجزائر ويحصل على قميص باسمه (فيديو)
حرص كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على زيارة فريق منتخب الجزائر في معسكرهم الحالي استعدادًا لمواجهة غينيا، مساء الخميس، في المنافسات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
ويتواجد بنزيما في الجزائر للمرة الأولى خلال الفترة الحالية للقيام بزيارة عائلته.
وعبَّر بنزيما عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى للجزائر، إذ وجَّه الشكر إلى الجماهير بعد حفاوة الاستقبال التي وجدها منهم.
وولد كريم بنزيما في فرنسا من أسرة جزائرية الأصل، لكنَّه مثَّلَ المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية.
ونشر اتحاد الكرة الجزائري فيديو للنجم الفرنسي وهو يقوم بتحية لاعبي الجزائر ودعمهم قبل مواجهة غينيا، حيث سيتواجد أيضًا في الملعب لمشاهدة الفريق.
وحرص المسؤولون على إهداء بنزيما قميصًا لمنتخب الجزائر مزينًا برقمه واسمه.
وقال بنزيما في تصريحات نقلتها الصحافة الجزائرية: "أتابع مع عائلتي منتخب الجزائر. حين يكون لديّ وقت أتابع على التلفاز مباريات منتخب الجزائر".
وأضاف: "يوجد العديد من اللاعبين الرائعين في منتخب الجزائر ولديهم فريق قوي، ولديّ ثقة بأن منتخب الجزائر سيتطوّر أكثر".
وعانى بنزيما مع الاتحاد خلال موسم 2023-24، بسبب كثرة الإصابات، بالإضافة إلى عدم تقديمه للمستوى المنتظر منه.