بنزيما يزور تدريبات منتخب الجزائر ويحصل على قميص باسمه (فيديو)

حرص كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على زيارة فريق منتخب الجزائر في معسكرهم الحالي استعدادًا لمواجهة غينيا، مساء الخميس، في المنافسات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد بنزيما في الجزائر للمرة الأولى خلال الفترة الحالية للقيام بزيارة عائلته.

وعبَّر بنزيما عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى للجزائر، إذ وجَّه الشكر إلى الجماهير بعد حفاوة الاستقبال التي وجدها منهم.

وولد كريم بنزيما في فرنسا من أسرة جزائرية الأصل، لكنَّه مثَّلَ المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية.