نجم نهضة بركان يعلق على بيان نادي الزمالك (صورة)
علق ياسين البحيري، نجم فريق نهضة بركان، على البيان الذي أصدره نادي الزمالك موجها له الشكر والتقدير على موقفه الرائع مع عماد نبيل "دونغا"، لاعب الفريق الأبيض، خلال مواجهة الفريقين في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وأنقذ ياسين البحيري، نبيل عماد لاعب الزمالك من السقوط وتعرضه لإصابة خطيرة، خلال نهائي الكونفدرالية.
وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، بعد الفوز بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.
وأثنى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري، ووجه في بيان رسمي الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانًا واسعًا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، متمنيًا دوام التوفيق والتميز في كرة القدم.
وحرص دونغا لاعب الزمالك على مصافحة ياسين البحيري بشكل خاص، بعد مباراة الإياب، وواسى اللاعب المغربي ووجه له الشكر على تدخله لإنقاذه من السقوط أرضًا في هذه اللعبة.
من جانبه، كتب البحيري عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، قائلا: "أصدقائي وأحبابي في الله يعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد على فيض مشاعر الحب الجارف الذي غمرتموني إياه".
وأضاف: "التقدير موصول لإدارة نادي الزمالك على رسالة شكرهم وتقديرهم الكبير، ولكافة أطياف النادي وفصائله، فما فعلته مع اللاعب والصديق عماد دونغا هو واجب يمليه الضمير والإنسانية؛ لأنها مجرد لعبة وروح المنافسة تطبع بهكذا قيم وتصرفات،
شكراً للشاكرين والمتفاعلين ومن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية، ممتن لكم".