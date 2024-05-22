نجم نهضة بركان يعلق على بيان نادي الزمالك (صورة)

علق ياسين البحيري، نجم فريق نهضة بركان، على البيان الذي أصدره نادي الزمالك موجها له الشكر والتقدير على موقفه الرائع مع عماد نبيل "دونغا"، لاعب الفريق الأبيض، خلال مواجهة الفريقين في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأنقذ ياسين البحيري، نبيل عماد لاعب الزمالك من السقوط وتعرضه لإصابة خطيرة، خلال نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، بعد الفوز بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.