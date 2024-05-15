أهداف مباراة يوفنتوس وأتلانتا بنهائي كأس إيطاليا (فيديو)

وتأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره لاتسيو، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور نصف النهائي، يوم الثلاثاء الماضي.

فيما صعد أتلانتا إلى الدور النهائي في كأس إيطاليا بعد أن أطاح بنظيره فيورنتينا، بالفوز برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما.

ويتفوق يوفنتوس في ترتيب قائمة الأندية الأكثر حصداً للقب كأس إيطاليا على فريق روما صاحب المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، متساوياً مع إنتر ميلان.