أهداف مباراة يوفنتوس وأتلانتا بنهائي كأس إيطاليا (فيديو)
تقدم دوشان فلاهوفيتش لاعب نادي يوفنتوس بهدف في شباك أتلانتا، خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس إيطاليا.
ويلعب يوفنتوس ضد أتلانتا على الملعب "الأولمبى" بالعاصمة روما، في نهائي كأس إيطاليا للموسم للحالي.
وبالدقيقة الخامسة من عمر المباراة، استلم فلاهوفيتش تمريرة بينية سحرية من زميله، ويضعها في الشباك محرزًا الهدف الأول لفريقه.
وتأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره لاتسيو، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور نصف النهائي، يوم الثلاثاء الماضي.
فيما صعد أتلانتا إلى الدور النهائي في كأس إيطاليا بعد أن أطاح بنظيره فيورنتينا، بالفوز برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما.
ويتفوق يوفنتوس في ترتيب قائمة الأندية الأكثر حصداً للقب كأس إيطاليا على فريق روما صاحب المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، متساوياً مع إنتر ميلان.