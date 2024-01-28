طاجيكستان تٌقصي الإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح

وتقدمت طاجيكستان بهدف بعد نصف ساعة من البداية بضربة رأس من وحدت حنونوف.

لكن خليفة الحمادي أدرك التعادل للإمارات، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس أيضا ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين.

وضربت طاجيكستان موعدا في دور الثمانية مع منتخب عربي آخر، إذ تلتقي مع الفائز من مواجهة العراق والأردن المقررة غدا الاثنين.