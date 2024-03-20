سبب طلب الأهلي نقل مواجهة الوحدة إلى جدة
كشفت تقارير صحفية عن تقدم إدارة النادي الأهلي السعودي بطلب إلى رابطة دوري المحترفين، من أجل مواجهة الفريق ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ27، إلى جدة بدلًا من لعبها في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وجاء طلب الأهلي، بسبب إقامة اللقاء في يوم الـ26 من رمضان الموافق لليلة الـ27 من الشهر ذاته.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء، إن إدارة النادي الأهلي تلقت خطابًا بالموافقة من نظيرتها في الوحدة بعدم ممانعتها في نقل المواجهة إلى جدة وقامت بالرد على الطلب الأهلاوي بالموافقة مع الحصول على كامل الدخل كونه الفريق المستضيف.
وينتظر الناديان قرار رابطة دوري المحترفين بنقل المواجهة حيث من المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، فلم يتم حتى اللحظة البت في الطلب المقدم لنقل المباراة.
وكان الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، ناشد لجنة المسابقات بأن تعيد النظر في موعد مباراة الأهلي والوحدة في مكة بتاريخ الـ26 من رمضان، والتي تتزامن مع زحام ليلة الـ27 في مكة، قائلًا: "الكل يعلم تمامًا ما تعني ليلة 26 و27 في مكة من زحام شديد".
وتتباين الآراء حول وقت ليلة القدر، حيث نتحرى ليلة القدر في الليالي العشر الأواخر الوترية من شهر رمضان، أي ليلة 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، من الشهر الكريم.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.