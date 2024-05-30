يحمل ذكرى سيئة لميسي في المونديال.. من هو حكم موقعة الريال ودورتموند؟

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش شرف إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل بين ريال مدريد الإسباني (14 لقبا في سجلات النادي) وبروسيا دورتموند الألماني (لقبا واحدا).

وعلى ملعب ويمبلي التاريخي في العاصمة لندن سيعطي الحكم البالغ من العمر 43 عاما ضربة بداية المشهد الختامي لأمجد الكؤوس الأوروبية، فيما سيكون ذلك النهائي هو الأول للحكم السلوفيني في المسابقة، والثاني له في الأدوار النهائية للمسابقات القارية للأندية بعد نهائي الدوري الأوروبي 2021 ـ 2022 بين إنتراخت فرانكفورت وغلاسكو رينجيرز والذي انتهى بتتويج الفريق الألماني.

وأدار الحكم سلافكو فينسيتش، الذي حصل على الشارة الدولية في 2010، سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك مباراة إياب ربع النهائي بين دورتموند وأتلتيكو مدريد ودور الـ16 بين بايرن ميونخ ولاتسيو.