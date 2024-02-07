تفاصيل جديدة بشأن مشادة أبوجبل وكهربا.. وإصابة صلاح وصدمة فيتوريا

تحدث أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر السابق، عن العديد من الكواليس والتفاصيل التي جرت في بطولة الأمم الأفريقية 2023، وسر المشادة بين محمد أبوجبل ومحمود "كهربا"، وصدمة البرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته من تدريب "الفراعنة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب الأول للرجال، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق هذا الشهر رحيل فيتوريا بعد خروج مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية إثر خسارته 8-7 بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم يحقق المنتخب المصري، الفائز باللقب سبع مرات وهو رقم قياسي، أي انتصار في النسخة المقامة في ساحل العاج؛ إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.