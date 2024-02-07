تفاصيل جديدة بشأن مشادة أبوجبل وكهربا.. وإصابة صلاح وصدمة فيتوريا
تحدث أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر السابق، عن العديد من الكواليس والتفاصيل التي جرت في بطولة الأمم الأفريقية 2023، وسر المشادة بين محمد أبوجبل ومحمود "كهربا"، وصدمة البرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته من تدريب "الفراعنة".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب الأول للرجال، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.
وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق هذا الشهر رحيل فيتوريا بعد خروج مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية إثر خسارته 8-7 بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.
ولم يحقق المنتخب المصري، الفائز باللقب سبع مرات وهو رقم قياسي، أي انتصار في النسخة المقامة في ساحل العاج؛ إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.
وقال أيمن عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية: "لم أكن أتوقع بالطبع إقالة فيتوريا، خصوصًا أنك مقبل على أهم مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، مباراتي غينيا وبوركينا فاسو، ولعبنا مع فيتوريا 18 مباراة ولم نهزم سوى في مباراة واحدة وإحصائياته رائعة".
وأضاف: "فيتوريا مصدوم بالطبع من قرار إقالته، وقال كيف ببلد بحجم مصر القرارات فيها سريعة وانفعالية، والناس تسير خلف رأي الشارع والسوشال ميديا، لا يوجد ما يستدعي أن تقوم بإقالة الجهاز الفني، هو مدرب لن يُعوض، خاصة أن إحصائياته جيدة، بالتأكيد خروجنا من دور الـ16 أمر سيئ، لكن أنا لم أر أن هذا يحدث في المغرب أو السنغال، والمنتخب المغربي رابع العالم وخرج من دور الـ16".
ركلات الجزاء
وعن أزمة ركلات الجزاء التي حدثت في مواجهة الكونغو الديموقراطية، شدد: "مهند لاشين هو من رفض أن يسدد، وأبوجبل لو كان أحرزها بالتأكيد كان سيسدد، ولاشين كان خائفا من إضاعتها بسبب سوابق حدثت له، وفيتوريا مدرب وليس لديه وقت للرفاهية، ولا يمكن أن يتحدث مع كل لاعب أضاع ركلة جزاء سابقة لكي يحفزه".
ماذا حدث في إصابة محمد صلاح؟
وتطرق عبد العزيز للحديث عن الأزمة التي حدثت بشأن إصابة محمد صلاح، قائد المنتخب، وسفره إلى ليفربول، موضحا: "الشوط الأول هناك كرة صلاح يريد أن يُسددها لكنها (قلشت) منه، وقال لي بين الشوطين إنه لا يشعر بشيء في العضلة بل في جزء من الأعصاب، وهذه أسوأ إصابة للاعب الكرة، وحاول أن يكمل الشوط ولم يقدر، ونحن نتكلم بعقلية مختلفة عنا، وقرر الخروج في هذا الوقت حتى لا تتفاقم الإصابة، وطوال مدة تواجد صلاح معنا لم يفكر في ليفربول، هو شخصية مختلفة تمامًا، بالنسبة لنا هو من كوكب آخر".
وأكمل: "يورغن كلوب ممكن يكون خالف الاتفاق وأعلن مُبكرًا، أي عقلية وارد أن تُخطئ، وفي الأخر المدرب اعتذر، وبعدها قال إن تشخيص إصابة صلاح أكبر مما كنا نتخيل".
واستطرد: "كان يجب أن يسافر صلاح حتى يتمكن من العودة سريعا، طبيب المنتخب قال، إن إصابة صلاح في العضلة الخلفية ولم يقل سيغيب مباراتين فقط، لكن هذا ما خرج من ليفربول".
وشدد: "لكن في ليفربول قالوا لو صلاح سافر إلى إنجلترا ممكن يعود بعد مباراتين لكن لو ظل في كوت ديفوار الإصابة ممكن تستغرق من 3 أسابيع إلى شهر، وصلاح ليس مُدانا في شيء لكي يحصل على براءة، الناس التي قالت كان لا بد أن يظل مع المنتخب ماذا كان سيفعل؟ هل سيقف ليصفق للاعبين ويحمسهم لا يوجد هذا الأمر في الكرة، الأفضل أن يسافر ويتعالج ويعود لأننا نحتاج وجوده في الملعب وهذا أمر مهم جدا".
مشادة أبوجبل وكهربا
وكشف أيمن عبد العزيز تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين محمد أبوجبل، حارس الفراعنة، ومحمود كهربا، لاعب الفريق، قائلا: "ما حدث هو نرفزة ملعب عادية وكرة واردة في كل مكان خلال تدخلهما على بعض ولكن لم يصل الأمر لمشادة ولكن مجرد صوت عال وزعيق والأمر انتهى سريعا وتصالحا وجلسا سويا على العشاء، وهذا في الكرة مش غلط وأنا عشت هذا كمدرب ولاعب في الزمالك، ولا أعلم هل الأمر أثر في نفسية كل منهما أم لا".
وبسؤاله عن هل سمع عن مفاوضات الأهلي مع أبوجبل في معسكر المنتخب؟، أشار: "سمعت بالفعل ولكن بعد مباراة الكونغو، وعلمت أن الحارس انضم للأهلي، ولكن هل يوجد شيء يمنع إن أحد يتصل به يستطلع رأيه ويقول موافق، هذا أمر طبيعي، لكن الناس تكبر المواضيع".
وأشار: "لا أعتقد إن الأهلي لغى صفقة أبوجبل بسبب عدم توفيقه في أمم أفريقيا".
وبسؤاله ما علاقة أبوجبل ومحمد الشناوي؟، أجاب: "أنا لم أر شيئًا في المعسكر، كانا يتعاملان بشكل طبيعي، كل لاعب يريد أن يلعب لأن في منافسة، ليس طبيعيا أن نحضن بعض كل شوية".