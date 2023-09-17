هل غاب ميسي عن مباراة إنتر ميامي وأتالانتا بسبب العشب الصناعي؟
أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل، بعد غيابه عن مباراة فريقه إنتر ميامي ضد أتلانتا في الدوري الأمريكي، وتعرض ناديه لخسارة ثقيلة.
وتعرض إنتر ميامي للخسارة الأولى منذ وصول ليونيل ميسي، بتعرضه لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام أتلانتا يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم في غياب النجم الأرجنتيني للراحة، يوم السبت.
وتكهنت بعض وسائل إعلام أمريكية أن ميسي غاب عن المباراة، لأنها أقيمت على ملعب للنجيل الصناعي، وهو الملعب الذي يرفضه النجم الأرجنتيني.
وكانت صحيفة (Mirror) البريطانية، قد كشفت في وقت سابق أن ميسي غير راغب في اللعب على الأسطح الاصطناعية "النجيل الصناعي"، وهو ما تفعله 6 فرق في الدوري الأمريكي حاليًا.
ورد تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي على هذه الأقاويل مؤكدًا أنها ليست صحيحة.
وقال مارتينو بعد المباراة: "غياب ميسي ليس له أي علاقة بكون عشب الملعب هو عشب اصطناعي".
وأضاف: "ألبا وميسي يعانيان من إرهاق عضلي وكان من الأفضل إراحتهما".
وانتهت سلسلة من 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة بجميع المسابقات وبدا متأثرًا بغياب ميسي الذي لم يسافر إلى أتلانتا للإرهاق بعد الفترة الدولية.
ويقبع إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم ذاته، برصيد 28 نقطة من 27 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.
يذكر أن ميسي لعب كل مبارياته تقريبًا في مسيرته الكروية على العشب الطبيعي حتى الآن، مع حظر دوري الدرجة الأولى الإسباني والدوري الدرجة الأولى استخدام الأسطح الاصطناعية.
وتخوض أندية نيو إنجلاند ريفولوشن، بورتلاند تيمبرز، سياتل ساوندرز، شارلوت إف سي، أتلانتا يونايتد وفانكوفر وايت كابس، مبارياتها على "نجيل صناعي" في الوقت الحاضر، وهو ما يعوق مشاركة ميسي.