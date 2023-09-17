هل غاب ميسي عن مباراة إنتر ميامي وأتالانتا بسبب العشب الصناعي؟

وتعرض إنتر ميامي للخسارة الأولى منذ وصول ليونيل ميسي، بتعرضه لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام أتلانتا يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم في غياب النجم الأرجنتيني للراحة، يوم السبت.

وتكهنت بعض وسائل إعلام أمريكية أن ميسي غاب عن المباراة، لأنها أقيمت على ملعب للنجيل الصناعي، وهو الملعب الذي يرفضه النجم الأرجنتيني.

وكانت صحيفة (Mirror) البريطانية، قد كشفت في وقت سابق أن ميسي غير راغب في اللعب على الأسطح الاصطناعية "النجيل الصناعي"، وهو ما تفعله 6 فرق في الدوري الأمريكي حاليًا.

ورد تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي على هذه الأقاويل مؤكدًا أنها ليست صحيحة.

وقال مارتينو بعد المباراة: "غياب ميسي ليس له أي علاقة بكون عشب الملعب هو عشب اصطناعي".

وأضاف: "ألبا وميسي يعانيان من إرهاق عضلي وكان من الأفضل إراحتهما".