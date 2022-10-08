غضب عارم من أوليفر كان بعد هدف تعادل بروسيا دورتموند القاتل أمام بايرن ميونخ (فيديو)

أظهر أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، غضبا عارما بعدما سجل موديست هدف التعادل لبروسيا دورتموند في مرمى بايرن ميونخ في قمة الجولة بالدوري الألماني.

وعاد بروسيا دورتموند من بعيد أمام بايرن ميونخ، حيث بدأ المباراة متأخرا على ملعبه بقمة الجولة التاسعة بهدفين لغوريتسكا وساني، قبل أن ينجح الثنائي يوسوفا موكوكو وأنطوني موديست في قلب النتيجة.

وظل بروسيا دورتموند يحاول حتى نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من رأسية متقنة لموديست الذي سبقها بإهدار فرصة سهلة للغاية.

ومع الأفراح العارمة التي اجتاحت ملعب سيغنال إيدونا بارك، ظهر أوليفر غاضبا للغاية.

ويحتل بايرن ميونخ حاليا المركز الثالث بست عشرة نقطة وهو نفس رصيد بروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع، خلف الأول يونيون برلين والثاني فرايبورغ اللذين لعبا مباراة أقل ولهما سبع عشرة نقطة.