قد يكون يوم التتويج.. قرار عاجل بخصوص مباراة الهلال والحزم

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي، اليوم الأربعاء، نقل ملعب مباراة الهلال والحزم المقررة، مساء السبت 11 مايو الجاري، من ملعب "المملكة آرينا" إلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وأوضحت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن هذا قرار إدارة المسابقات بنقل ملعب المباراة التي ستجري ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، جاء بناءً على طلب نادي الهلال نظرًا لاستضافة ملعب "المملكة آرينا" بطولة حلبة النار (RING OF FIRE).

واقترب الهلال، خطوة جديدة من حسم لقب الدوري السعودي.