قد يكون يوم التتويج.. قرار عاجل بخصوص مباراة الهلال والحزم
أعلنت إدارة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي، اليوم الأربعاء، نقل ملعب مباراة الهلال والحزم المقررة، مساء السبت 11 مايو الجاري، من ملعب "المملكة آرينا" إلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وأوضحت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن هذا قرار إدارة المسابقات بنقل ملعب المباراة التي ستجري ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، جاء بناءً على طلب نادي الهلال نظرًا لاستضافة ملعب "المملكة آرينا" بطولة حلبة النار (RING OF FIRE).
واقترب الهلال، خطوة جديدة من حسم لقب الدوري السعودي.
ويحتاج الهلال إلى 6 نقاط فقط من أجل التتويج الرسمي بلقب دوري روشن، وذلك بعد فوزه على الفتح في الجولة الماضية من المسابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويتصدر "الزعيم" صدارة جدول دوري روشن برصيد 80 نقطة، ويتفوق على منافسه النصر الوصيف بفارق 9 نقاط.
وقد يتوج الهلال بلقب الدوري السعودي خلال مواجهة الأهلي بعد المقبلة، حيث سيخرج "الزعيم" أولًا لمواجهة التعاون في الجولة الثلاثين ثم سيواجه الأهلي في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة 28، وحال لم يفز الفريق فقد يتأجل حسم اللقب لمواجهة الحزم في الجولة الـ31.
وخلال فعاليات موسم الرياض، سيشهد ملعب المملكة آرينا فعاليات نزال "حلبة النار" بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري ومنافسه ألكسندر أوسيك.