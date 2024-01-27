طارق ذياب: برشلونة قد يهبط للدرجة الثانية
انتقد المحلل الرياضي طارق ذياب، أداء فريق برشلونة في مواجهة فياريال، حيث خرج الفريق متأخرا بهدف دون رد في الشوط الأول، بالمباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وسجل جيرارد مورينو هدف التقدم لفياريال في مواجهة برشلونة، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
الهدف جاء في الدقيقة 41، بصاروخية في مرمى الحارس إيناكي بينيا، بعد تمريرة رائعة من سورلوث مهاجم الغواصات الصفراء.
ووجد مورينو نفسه في منطقة الجزاء دون رقابة، ومن لمسة واحدة، وضع الكرة في سقف المرمى لأصحاب الأرض، ليسجل هدف التقدم في الوقت القاتل من الشوط الأول.
وقال طارق ذياب، خلال تحليله أداء الفريق الكتالوني، عبر قناة "بي إن سبورتس": "تشافي مدرب ضعيف، وهو باق فقط لأنه كان نجما في النادي وهناك عاطفة تجاهه، لو مدرب غيره سنرى برشلونة أفضل".
وأضاف: "الفريق به مشاكل كبيرة، أي فريق يريد الفوز يواجه برشلونة، الفريق يلعب دون هوية وكأنه يلعب دون مدرب، وتشعر أن الفريق متراجع بدنيًّا أيضا، الفريق قد يهبط للدرجة الثانية بهذا المستوى، كل فريق يلعب أمامه يطمع فيه، برشلونة منهار معنويا، والفريق يبدو أن اعتاد على الهزائم".
إذا استمرت النتيجة هكذا حتى نهاية المباراة، سيتوقف رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث، وفياريال يصعد للمركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.