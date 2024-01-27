طارق ذياب: برشلونة قد يهبط للدرجة الثانية

انتقد المحلل الرياضي طارق ذياب، أداء فريق برشلونة في مواجهة فياريال، حيث خرج الفريق متأخرا بهدف دون رد في الشوط الأول، بالمباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وسجل جيرارد مورينو هدف التقدم لفياريال في مواجهة برشلونة، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

الهدف جاء في الدقيقة 41، بصاروخية في مرمى الحارس إيناكي بينيا، بعد تمريرة رائعة من سورلوث مهاجم الغواصات الصفراء.

ووجد مورينو نفسه في منطقة الجزاء دون رقابة، ومن لمسة واحدة، وضع الكرة في سقف المرمى لأصحاب الأرض، ليسجل هدف التقدم في الوقت القاتل من الشوط الأول.