ما فرص كريم بنزيما في العودة إلى ريال مدريد؟
اقترب كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي من مغادرة الفريق، بعد أقل من عام على حفل التقديم الأسطوري الذي نُظم له.
وبدأ كريم بنزيما بشكل جيد مع الاتحاد، لكن سرعان ما تراجع أداؤه؛ ما تسبب في انقلاب الجماهير عليه، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق بشكل عام.
وكان بنزيما سببا مباشرا في إقالة نونو سونتو مدرب الفريق السابق، بسبب خلاف بين الطرفين.
وربطت تقارير صحفية عديدة بين بنزيما والعودة إلى قارة أوروبا مجددا، مع وجود اهتمام من أندية مثل تشيلسي الإنجليزي الذي ربما يستغل وضعية اللاعب للتعاقد معه.
ريال مدريد
وقالت صحيفة ماركا في تقرير، إن أبواب ريال مدريد مغلقة أمام المهاجم الفرنسي؛ ما يعني عدم وجود فرص لإعادته ودمجه في الفريق مجددا.
ورفض ريال مدريد في وقت سابق، إعادة لاعبين مهمين مثل كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس.
ويبحث ريال مدريد عن رأس حربة جديد منذ رحيل بنزيما، لكن خيارات عملاق القارة الأوروبية ذهبت لأسماء مثل كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، وليس بنزيما الذي بالتأكيد سيكون أقل كلفة.