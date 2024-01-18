ما فرص كريم بنزيما في العودة إلى ريال مدريد؟

اقترب كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي من مغادرة الفريق، بعد أقل من عام على حفل التقديم الأسطوري الذي نُظم له.

وبدأ كريم بنزيما بشكل جيد مع الاتحاد، لكن سرعان ما تراجع أداؤه؛ ما تسبب في انقلاب الجماهير عليه، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق بشكل عام.