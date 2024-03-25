سر اختفاء أسماء لاعبي إنجلترا عن قمصانهم أمام بلجيكا

يلعب منتخب إنجلترا من دون أسماء على قمصان لاعبيه، خلال الشوط الثاني من مباراته الودية ضد بلجيكا على ملعب ويمبلي، غدا الثلاثاء.

وخسر منتخب إنجلترا مباراته الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي أمام منتخب البرازيل على ملعب ويمبلي.

ووفقا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن ذلك الإجراء يأتي ضمن "الشراكة الخيرية الرسمية مع جمعية الزهايمر لتوضيح كيف يجب أن تكون كرة القدم لا تُنسى".