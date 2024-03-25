سر اختفاء أسماء لاعبي إنجلترا عن قمصانهم أمام بلجيكا
يلعب منتخب إنجلترا من دون أسماء على قمصان لاعبيه، خلال الشوط الثاني من مباراته الودية ضد بلجيكا على ملعب ويمبلي، غدا الثلاثاء.
وخسر منتخب إنجلترا مباراته الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي أمام منتخب البرازيل على ملعب ويمبلي.
ووفقا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن ذلك الإجراء يأتي ضمن "الشراكة الخيرية الرسمية مع جمعية الزهايمر لتوضيح كيف يجب أن تكون كرة القدم لا تُنسى".
وستختفي الأسماء عن قمصان اللاعبين عند عودتهم إلى الملعب بعد نهاية الشوط الأول، ما يلفت الانتباه إلى كيف يفقد الأشخاص المصابون بالخرف ذكريات ثمينة، حتى أسماء لاعبي كرة القدم المفضلين لديهم.
ونظرًا لأن فقدان الذاكرة هو أكثر أعراض الخرف شيوعًا، تهدف الحملة الدولية المخصصة لهذا العام إلى زيادة الوعي بأعراض الخرف، وتحفيز المشجعين على البحث عن تشخيص إذا اكتشفوا أي علامات واضحة على أنفسهم أو على أحبائهم.
والخرف هو أكبر قاتل في المملكة المتحدة، ورغم أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالخرف في إنجلترا وويلز لا يتم تشخيصهم، ولا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن الخرف هو مجرد علامة على الشيخوخة الطبيعية، وغير متأكدين من الأعراض، ويخافون جدًا من زيارة طبيبهم العام.
وحسب اتحاد الكرة الإنجليزي، سيتم التبرع بالقمصان المخصصة من قبل منتخب إنجلترا وبيعها بالمزاد العلني لجمع الأموال اللازمة لدعم أبحاث جمعية الزهايمر.
وظهرت القمصان المجهولة في الأصل في أول جمعية دولية لمرض الزهايمر في عام 2022، وسيتم تكرارها ضد بلجيكا كطريقة متكررة ومعروفة لتوصيل رسالة مفادها أن كرة القدم يجب أن تكون لا تُنسى.
وسيحمل ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال شارة قيادة إنجلترا أمام بلجيكا؛ احتفالا بمباراته الخمسين مع منتخب بلاده.