سر الممر الشرفي لرباعي برشلونة في تدريبات اليوم

نظم لاعبو برشلونة اليوم الجمعة ممرا شرفيا لرباعي الفريق.

وحصل لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وباو كوبارسي وجواو كانسيلو على ممر شرفي من زملائهم في التدريبات.

وقدم لامين يامال أداء مميزا مع إسبانيا أمام البرازيل في المباراة الودية، كما لعب باو كوبارسي للمرة الأولى مع إسبانيا، كما عاد جواو كانسيلو للعب بعد فترة غياب غامضة.

وتأهل ليفاندوفسكي مع بولندا إلى أمم أوروبا (يورو 2024).

ويستضيف برشلونة منافسه لاس بالماس، غدا السبت، في الدوري الإسباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة من 29 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخلال الفترة المقبلة سيلعب برشلونة مع باريس سان جيرمان (مرتين) ومع ريال مدريد وفالنسيا وجيرونا.