رغم سيره على عكازات.. علي معلول يتواجد في حفل تدشين استاد الأهلي

حرص التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، على التواجد في الحفل الذي أقامه النادي، اليوم الثلاثاء، من أجل تدشين استاد النادي الجديد.

ويحتضن فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، حفل تدشين مشروع بناء الاستاد الجديد تحت مسمى "مشروع القرن".

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي عن تفاصيل مشروع الاستاد، خاصة ما يتعلق بالجهات المنفذة وفترة العمل وموعد الافتتاح المنتظر.