رغم سيره على عكازات.. علي معلول يتواجد في حفل تدشين استاد الأهلي
حرص التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، على التواجد في الحفل الذي أقامه النادي، اليوم الثلاثاء، من أجل تدشين استاد النادي الجديد.
ويحتضن فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، حفل تدشين مشروع بناء الاستاد الجديد تحت مسمى "مشروع القرن".
ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي عن تفاصيل مشروع الاستاد، خاصة ما يتعلق بالجهات المنفذة وفترة العمل وموعد الافتتاح المنتظر.
وحرص معلول على التواجد في الحفل رغم سيره على عكازين بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.
وغاب معلول عن إياب النهائي، الذي شهد فوز الأهلي على الترجي 1 - صفر وتتويجه بالبطولة للمرة 12 في تاريخه.
وكان خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلي، أوضح موقف ناديه من تجديد عقد النجم التونسي علي معلول، والذي تعرض لإصابة صادمة في وتر أكيليس، قائلا: الأهلي لن يتخلى أو يتأخر عن معلول لأنه بالنسبة لنا جزء من العائلة، فهو ليس مجرد لاعب في الأهلي لأنه نجح في تسطير اسمه بحروف من ذهب".