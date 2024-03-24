تفاعل مع صفعة بيلينغهام لإندريك (فيديو)

تفاعلت الصحف والجماهير بشكل رائع مع "الصفعة الخفيفة" التي وجهها الإنجليزي جود بيلينغهام، إلى البرازيلي الشاب إندريك، عقب المباراة الودية التي جمعت منتخبي إنجلترا والبرازيل، مساء السبت.

وحسمت البرازيل الفوز بهدف في الدقيقة 80 أحرزه البديل إندريك (17 عاما)، ليصبح أصغر لاعب سنا يسجل في مباراة دولية للفريق الأول بملعب ويمبلي.

وتعاقد ريال مدريد مع إندريك، نجم بالميراس، في ديسمبر 2022، متفوقًا على منافسة العديد من الأندية الأوروبية، وسينضم إلى الفريق الملكي هذا الصيف عندما يبلغ 18 عامًا.