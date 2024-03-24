تفاعل مع صفعة بيلينغهام لإندريك (فيديو)
تفاعلت الصحف والجماهير بشكل رائع مع "الصفعة الخفيفة" التي وجهها الإنجليزي جود بيلينغهام، إلى البرازيلي الشاب إندريك، عقب المباراة الودية التي جمعت منتخبي إنجلترا والبرازيل، مساء السبت.
وحسمت البرازيل الفوز بهدف في الدقيقة 80 أحرزه البديل إندريك (17 عاما)، ليصبح أصغر لاعب سنا يسجل في مباراة دولية للفريق الأول بملعب ويمبلي.
وتعاقد ريال مدريد مع إندريك، نجم بالميراس، في ديسمبر 2022، متفوقًا على منافسة العديد من الأندية الأوروبية، وسينضم إلى الفريق الملكي هذا الصيف عندما يبلغ 18 عامًا.
وسيشكل هجومًا مرعبًا إلى جانب مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو برفقة بيلينغهام أيضًا في العاصمة الإسبانية.
واقترب لاعب خط الوسط الإنجليزي، الذي تم استبداله في منتصف الشوط الثاني، من إندريك خلال احتفالات البرازيل بعد المباراة، وأعطى اللاعب الشاب صفعة مرحة على وجهه قبل أن يتبادلا عناقًا دافئًا.
وقالت صحيفة "مترو" تعليقا على اللقطة "هنأ بيلينغهام زميله المستقبلي في ريال مدريد، إندريك، بصفعة مرحة على وجهه بعد أن ضمن هدف المراهق الفوز للبرازيل على إنجلترا".
فيما قالت شبكة "sportbible" تعليقا على اللقطة: "جود بيلينغهام يعطي إندريك صفعة ودية على خده طوال الوقت قبل أن يعانق زميله الذي سيصبح قريبًا في فريق ريال مدريد".
وسيلعب منتخب البرازيل مباراته الودية المقبلة ضد بلجيكا يوم 26 مارس المقبل على ملعب ويمبلي أيضا، بينما سيذهب منتخب البرازيل لمواجهة إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو باليوم نفسه.