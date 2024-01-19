كريستيانو رونالدو جونيور يسجل بعد قفزة مذهلة (فيديو)

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر منصة "إكس" أهداف مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري البراعم تحت 15 عاما، والتي احتفى فيها بتألق كريستيانو رونالدو جونيور.

وكتب نادي النصر: "ثلاثية مستقبل العالمي في الاتفاق بأقدام سيف عبدالله وكريستيانو جونيور على خطى والده".

وسجل كريستيانو رونالدو جونيور هدفين، واحد منهما على طريقة والده، فقد ارتقى في الهواء وسدد ضربة رأسية رائعة.