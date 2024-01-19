كريستيانو رونالدو جونيور يسجل بعد قفزة مذهلة (فيديو)
سجل كريستيانو رونالدو جونيور، نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق براعم النصر السعودي، هدفًا على طريقه والده في فوز براعم العالمي على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.
سجل كريستيانو رونالدو جونيور هدفين، واحد على طريقة والده، فقد ارتقى في الهواء وسدد ضربة رأسية رائعة
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر منصة "إكس" أهداف مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري البراعم تحت 15 عاما، والتي احتفى فيها بتألق كريستيانو رونالدو جونيور.
وكتب نادي النصر: "ثلاثية مستقبل العالمي في الاتفاق بأقدام سيف عبدالله وكريستيانو جونيور على خطى والده".
وسجل كريستيانو رونالدو جونيور هدفين، واحد منهما على طريقة والده، فقد ارتقى في الهواء وسدد ضربة رأسية رائعة.
وفي دوري البراعم تحت 15 عاما فاز أشبال النصر على الاتفاق بنتيجة 3-1.
وانضم كريستيانو رونالدو جونيور لفريق النصر تحت 15 عاما بعد انضمام والده لصفوف "العالمي".