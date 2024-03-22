الإمارات تواصل حلم التأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على اليمن
واصل منتخب الإمارات رحلة بحثه عن التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990 بالفوز 2-1 على مضيفه اليمن بعد أن حقق الانتصار الثالث على التوالي في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات 2026 اليوم الخميس.
تقدمت الإمارات في النتيجة عن طريق علي صالح من ركلة جزاء نفذها ببراعة في مرمى عبد الله السعدي حارس اليمن بعد 24 دقيقة من بداية اللقاء.
وتمكن اليمن من تعديل النتيجة في الدقيقة 69 بعد أن سجل عبد الله إدريس مدافع الإمارات هدفًا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لعبت بتمريرة عرضية داخل المنطقة، ليلمس إدريس الكرة ويحولها إلى شباك حارس مرماه خالد عيسى.
لكن الإمارات استعادت التقدم بعد دقيقتين فقط عن طريق سلطان عادل الذي قابل تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس مذهلة سكنت مرمى اليمن.
ثنائية الشوط الثاني تمنح عُمان الانتصار
وفي مباراة أخرى سجلت عُمان هدفين في الشوط الثاني لتنعش آمالها في التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد الفوز 2-صفر على ضيفتها ماليزيا اليوم أيضًا.
ولم تظهر عُمان حتى الآن في كأس العالم، وتحاول التقدم من أجل مواصلة حلم التأهل الأول إلى البطولة.
سجل عصام الصبحي هدف عُمان الأول بعد مرور 58 دقيقة قبل أن يضيف محسن الغساني الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، لتحصل عمان على 3 نقاط ثمينة في مشوار التصفيات.
ورفعت عُمان رصيدها بهذا الفوز إلى 6 نقاط لتتقدم إلى صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن قرغيزستان التي انتصرت 2-صفر على تايوان في وقت سابق من اليوم.
فيما ستحاول ماليزيا الاستفادة من استضافة عًمان، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل استعادة آمال التأهل، بعد أن توقف رصيدها بعد خسارة، اليوم، عند 6 نقاط في المركز الثالث.
ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من 9 مجموعات في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية إلى المرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.