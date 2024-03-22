الإمارات تواصل حلم التأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على اليمن

تقدمت الإمارات في النتيجة عن طريق علي صالح من ركلة جزاء نفذها ببراعة في مرمى عبد الله السعدي حارس اليمن بعد 24 دقيقة من بداية اللقاء.

وتمكن اليمن من تعديل النتيجة في الدقيقة 69 بعد أن سجل عبد الله إدريس مدافع الإمارات هدفًا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لعبت بتمريرة عرضية داخل المنطقة، ليلمس إدريس الكرة ويحولها إلى شباك حارس مرماه خالد عيسى.

لكن الإمارات استعادت التقدم بعد دقيقتين فقط عن طريق سلطان عادل الذي قابل تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس مذهلة سكنت مرمى اليمن.