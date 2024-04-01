تألق لامين يامال يدفع برشلونة لنسيان هدفه البرازيلي
كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة تخلى عن فكرة ضم البرازيلي "ميسينيو"، نجم بالميراس، والذي يعد من أهم المواهب الواعدة في كرة القدم البرازيلية، في ظل تألق لامين يامال، لاعب الفريق الشاب.
كان النجم البرازيلي أجرى مقابلة سابقة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" وأقر خلالها بأن حلمه الأكبر هو اللعب لبرشلونة.
ولكن صحيفة "سبورت"، أوضحت: "مرة أخرى يمتلك برشلونة جوهرة بين يديه تحتاج إلى الصقل والحماية، إنهم يعملون بالفعل على خلق بيئة مواتية حوله، وهو ما كان لدى ليونيل ميسي على سبيل المثال في بداية مسيرته مع النجوم البرازيليين (سيلفينيو، إدميلسون، ديكو ورونالدينيو)".
وأضافت الصحيفة: "لذلك، لن تتخذ الإدارة الرياضية، أي قرار قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على عملية نضج لامين يامال، سيتم بناء المشروع الذي يجب أن يهز (سبوتيفاي كامب نو) الجديد حوله، ونتيجة مباشرة لذلك هو عدم تحرك برشلونة فيما يتعلق بإستيفاو ويليان (ميسينيو)، حيث لم يحرك النادي أي ساكن ولا يفكر في القيام بذلك من أجل جوهرة بالميراس البرازيلية، فالأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل لأنه في نفس العمر (ولد أيضًا في عام 2007) ويحتل نفس المركز الذي يشغله لامين يامال".
وأشار التقرير: "لماذا ينفق برشلونة 60 مليونًا على لاعب كرة قدم هو نسخة طبق الأصل من نجمه الصاعد ولا يمكنه الوصول إلا في صيف عام 2025؟ لن يكون ذلك منطقيًا من الناحية الرياضية والاقتصادية والتأثير الاجتماعي، لقد قرر النادي بالفعل تخصيص هذه القيمة لتعزيز مراكز رئيسة أخرى، لا يحتاج لامين يامال إلى أي ظل".
يذكر أن لامين يامال، خريج أكاديمية برشلونة، الذي سيبلغ 17 عاماً في 13 أبريل، ظهر على الساحة بقوة غير عادية عندما كان عمره 15 عاماً فقط، وحطم العديد من الأرقام القياسية.