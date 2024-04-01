تألق لامين يامال يدفع برشلونة لنسيان هدفه البرازيلي

كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة تخلى عن فكرة ضم البرازيلي "ميسينيو"، نجم بالميراس، والذي يعد من أهم المواهب الواعدة في كرة القدم البرازيلية، في ظل تألق لامين يامال، لاعب الفريق الشاب.

كان النجم البرازيلي أجرى مقابلة سابقة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" وأقر خلالها بأن حلمه الأكبر هو اللعب لبرشلونة.

ولكن صحيفة "سبورت"، أوضحت: "مرة أخرى يمتلك برشلونة جوهرة بين يديه تحتاج إلى الصقل والحماية، إنهم يعملون بالفعل على خلق بيئة مواتية حوله، وهو ما كان لدى ليونيل ميسي على سبيل المثال في بداية مسيرته مع النجوم البرازيليين (سيلفينيو، إدميلسون، ديكو ورونالدينيو)".