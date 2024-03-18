فيديو مذهل.. جدل بعد تغير مسار الكرة أمام مرمى الهلال (فيديو)
تواصلت ردود الأفعال المثيرة للجدل، بسبب مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي، التي أقيمت، أمس السبت، وشهدت فوز "الزعيم".
وسجل البرازيلي ميشيل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الهلال للفوز 2-1 على 10 لاعبين من ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليعزز رقمه القياسي بوصوله إلى 29 انتصارًا على التوالي بجميع المسابقات.
وخلال أحداث المباراة سدد مهاجم ضمك كرة قوية، قرب مرمى نادي الهلال، كادت الكرة أن تسفر عن هدف للفريق.
وانتشر فيديو للكرة وهي تغير مسارها قرب خط المرمى.
وسدد مهاجم ضمك الكرة بباطن قدمه الداخلي ما منحها استدارة كبيرة بعكس اتجاه خط المرمى، لتنتهي الهجمة دون تسجيل هدف.
وعزز الهلال الرقم القياسي برصيد 29 انتصارًا متتاليًا كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم.
ورفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة من 24 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.
في المقابل تجمد رصيد ضمك، عند 34 نقطة في المركز السابع.