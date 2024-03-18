فيديو مذهل.. جدل بعد تغير مسار الكرة أمام مرمى الهلال (فيديو)

وسجل البرازيلي ميشيل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الهلال للفوز 2-1 على 10 لاعبين من ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليعزز رقمه القياسي بوصوله إلى 29 انتصارًا على التوالي بجميع المسابقات.

وخلال أحداث المباراة سدد مهاجم ضمك كرة قوية، قرب مرمى نادي الهلال، كادت الكرة أن تسفر عن هدف للفريق.

وانتشر فيديو للكرة وهي تغير مسارها قرب خط المرمى.

وسدد مهاجم ضمك الكرة بباطن قدمه الداخلي ما منحها استدارة كبيرة بعكس اتجاه خط المرمى، لتنتهي الهجمة دون تسجيل هدف.