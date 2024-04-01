مانشستر يونايتد يكتشف "مبابي الجديد" في فريق إنجليزي مغمور

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن مانشستر يونايتد لا يزال مستمرا في مساعيه لاكتشاف المواهب الكروية الشابة الناشطة في أندية إنجليزية مغمورة، والتي كان آخرها المهاجم الشاب لنادي "بورت فايل" "بايلي ديبيبا" البالغ من العمر 17 عاما فقط والذي أطلق عليه الخبراء والفنيون في إنجلترا لقب "مبابي الجديد" للشبه الكبير بينه وبين النجم الفرنسي وهداف باريس سان جيرمان.

ووفقا لما أورده تقرير نشرته صحيفة "الصن"، يتطلع السير جيم راتكليف، أحد المالكين الجدد لمانشستر يونايتد، إلى جذب المواهب الشابة والبحث عنها حتى في الأندية الصغيرة التي تنشط بالدرجات الدنيا في الكرة الإنجليزية عوض شراء نجوم جاهزين.

وقالت المصادر ذاتها إن "ديبيبا" المولود في 12 يناير 2007، بات أحد الأهداف العاجلة لفريق الشياطين الحمر، نظرا لما يمتلكه من إمكانيات كروية لافتة جعلته واحدا من أعمدة نادي "بورت فايل" في دوري الدرجة الثالثة ولاعبا مهما في تشكيلة منتخب إنجلترا لأقل من 17 عاما.

وأصبح التعاقد مع "مبابي الجديد" حسبما يطلق عليه في الأوساط الكروية الإنجليزية الشغل الشاغل خلال الموسم الجاري بالنسبة إلى إدارة مانشستر يونايتد التي تتبع خطة خاصة تتمثل أساسا في توظيف المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل.

وكان "ديبيبا" أحد أبرز نجوم منتخب إنجلترا لأقل من 17 عاما في الأشهر الأخيرة، إذ سجل المهاجم السريع هدفين لمنتخب بلاده في شباك كل من أيرلندا الشمالية والمجر، مما منحه اهتماما خاصا من قبل كشافي المواهب في ملعب "أولد ترافورد" للتعاقد معه وإغراء فريقه بورت فايل الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى أواخر يونيو 2026.