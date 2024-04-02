تصريحات نارية لرئيس نادي الاتحاد بعد الخسارة أمام الأهلي

وقال الحائلي في تصريحات بعد مباراة "ديربي" جدة: "خاطبنا الاتحاد السعودي بتأجيل بطولة السوبر بسبب ضعف دكة البدلاء وتزامنها مع بطولة كأس آسيا، خاطبنا الاتحاد السعودي بشأن ذلك ونخشى أن لا يكمل منتخبنا الأولمبي البطولة للنهاية".

وبخصوص مستقبله على رأس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أكد الحائلي: "سأمنح أصواتي كلها للمرشح الذي يتقدم لرئاسة النادي، أي مرشح يريد خلافتي على رأس الاتحاد سأمنحه أصواتي."

وفي قمة الجولة 26 من دوري "روشن" للمحترفين، حقق الأهلي فوزا ثمينا بهدف فراس البريكان على الاتحاد الذي توقفت سلسلة انتصاراته في آخر 3 مباريات.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 51، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.