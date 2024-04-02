تصريحات نارية لرئيس نادي الاتحاد بعد الخسارة أمام الأهلي
أدلى أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة بتصريحات نارية عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف دون رد مساء الإثنين في قمة الجولة 26 من دوري المحترفين السعودي.
وقال الحائلي إن إدارة النادي وجهت خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم للمطالبة بتأجيل كأس السوبر التي ستجرى خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان وذلك بسبب غياب عدد من لاعبيه المنتمين لمنتخب السعودية لأقل من 23 عاما خلال مشاركته في كأس أمم آسيا 2024 المؤهلة للألعاب الأولمبية المقررة في باريس خلال الصائفة المقبلة.
وقال الحائلي في تصريحات بعد مباراة "ديربي" جدة: "خاطبنا الاتحاد السعودي بتأجيل بطولة السوبر بسبب ضعف دكة البدلاء وتزامنها مع بطولة كأس آسيا، خاطبنا الاتحاد السعودي بشأن ذلك ونخشى أن لا يكمل منتخبنا الأولمبي البطولة للنهاية".
وبخصوص مستقبله على رأس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أكد الحائلي: "سأمنح أصواتي كلها للمرشح الذي يتقدم لرئاسة النادي، أي مرشح يريد خلافتي على رأس الاتحاد سأمنحه أصواتي."
وفي قمة الجولة 26 من دوري "روشن" للمحترفين، حقق الأهلي فوزا ثمينا بهدف فراس البريكان على الاتحاد الذي توقفت سلسلة انتصاراته في آخر 3 مباريات.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 51، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.