نابولي يسقط قبل مواجهة برشلونة الحاسمة

هز خفيتشا كفاراتسخيليا الشباك لنابولي في الدقيقة 61 لكن أنطونيو سانابريا أدرك التعادل 1-1 لتورينو بهدف مذهل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسجل كفاراتسخيليا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم بمهارة بعد تمريرة عرضية من ماريو روي بعد أن أهدر عدة فرص في وقت سابق من المباراة.

لكن بعد ثلاث دقائق أخرى أدرك تورينو التعادل عبر البديل سانابريا بركلة مقصية ذهبت إلى سقف الشباك لتخدع حارس نابولي.

ويحتل نابولي حامل اللقب المركز السابع برصيد 44 نقطة من 28 مباراة متأخرا بسبع نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع. وتتراجع آمال نابولي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل تورينو المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ويواجه نابولي فريق برشلونة الثلاثاء القادم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.