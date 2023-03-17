رسالة توماس مولر لغوارديولا وهالاند (فيديو)

وسيواجه بايرن، الساعي للفوز بكأس أوروبا للمرة السابعة، منافسًا يقوده الإسباني بيب غوارديولا الذي درب الفريق الألماني، بين 2013 و2016، وذلك بعد سحب قرعة دور الثمانية في نيون السويسرية في وقت سابق اليوم.

وفي فيديو نشره المهاجم الألماني عبر صفحته على موقع تويتر قال مولر: "دور الثمانية أمام مانشستر سيتي.. لأول مرة سنواجه بيب بعد ما ترك بايرن.. سنواجه أحد الأندية التي يدربها".

وأضاف موجهًا حديثه إلى غوارديولا وهالاند: "نتطلع لهذه المباراة وسعداء بأن مباراة العودة في ميونخ".