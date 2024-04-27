ستكون هناك نار.. تصريح خطير من صلاح بعد مشادته مع كلوب
كشفت تقارير صحفية عن التصريحات التي صدرت من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعدما طلب منه الصحفيون التلعيق على مشادته مع مدربه يورغن كلوب، خلال مواجهة وست هام يونايتد، مساء السبت.
وتلاشت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد تعادلا مستحقًّا 2-2.
وشهدت المباراة خلافا علنيًّا بين الدولي المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورغن كلوب قبل نزوله بديلا.
وأظهرت لقطات حديثا ساخنا بين صلاح والمدرب الألماني قبل نزول اللاعب المصري بديلا مع داروين نونيز وجو غوميز.
وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2، وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.
ونقل الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، تصريحات صلاح عقب المباراة عبر حسابه على منصة "إكس"، موضحا أن صلاح عندما طلب منه الصحفيون الحديث بعد المباراة، قال: "إذا تحدثت اليوم ستشتعل النيران".
ردت مراسلة في الممر: "أتقصد النيران؟"، ليرد المصري: "نعم بالطبع".
ذلك الرد يشير إلى أن الأمور ليست على ما يرام بين النجم المصري ومدربه الألماني، تزامنًا مع ما حدث أمام مقاعد بدلاء ملعب لندن الأولمبي.
وكان كلوب قد قال في تصريحاته عقب المباراة، تعليقا على الأزمة: "لا أستطيع أن أقول ما حدث بيني وبين صلاح".
وأضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك بالفعل في غرفة تبديل الملابس، ولا يمكنني أن أقول ما حدث بيننا على خط التماس، بالنسبة لي لقد انتهى الأمر".
ويظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراتين أقل، وبنقطتين خلف آرسنال صاحب المركز الأول الذي لديه مباراة مؤجلة، ويتفوق بفارق الأهداف.
وتتوقف آمال ليفربول الآن على تعثر سيتي وآرسنال.