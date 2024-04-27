ستكون هناك نار.. تصريح خطير من صلاح بعد مشادته مع كلوب

كشفت تقارير صحفية عن التصريحات التي صدرت من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعدما طلب منه الصحفيون التلعيق على مشادته مع مدربه يورغن كلوب، خلال مواجهة وست هام يونايتد، مساء السبت.

وتلاشت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد تعادلا مستحقًّا 2-2.

وشهدت المباراة خلافا علنيًّا بين الدولي المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورغن كلوب قبل نزوله بديلا.

وأظهرت لقطات حديثا ساخنا بين صلاح والمدرب الألماني قبل نزول اللاعب المصري بديلا مع داروين نونيز وجو غوميز.