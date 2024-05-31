نجم باريس سان جيرمان السابق يعتزل اللعب دوليا

أعلن نجم منتخب أوروغواي ومهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني وإدينسون كافاني اعتزاله اللعب الدولي وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا 2024 التي يشارك فيها منتخب بلاده بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وقال كافاني (37 عاما) الذي يعد واحدا من أفضل الهدافين في تاريخ منتخب أوروغواي، وفي تاريخ أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وباليرمو ونابولي الإيطاليين إنه قرر وضع حد لمسيرته الدولية بعد سنوات ثمينة من العطاء وفق قوله.

ويعد كافاني، الفائز مع منتخب أوروغواي بلقب كأس كوبا أمريكا 2011، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب إذ خاض 136 مباراة دولية وثاني أفضل هدافيه برصيد 58 هدفا خلف لويس سواريز نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الامريكي حاليا.

وكتب كافاني ، الذي خاض مباراته الدولية الأولى في التعادل 2-2 مع كولومبيا وديا في فبراير شباط 2008: "كانت عدة سنوات ثمينة بلا شك، كنت لأقول وأتذكر آلاف الأشياء، لكنني اليوم أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأقدم كل شيء.

وأضاف على حسابه في "أنستغرام": "اليوم قررت أن أتنحى جانبا، لكنني سأتبعكم دائما بقلب نابض، مثلما كان الحال عندما أدخل إلى الملعب مرتديا هذا القميص الجميل".