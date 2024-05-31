نجم باريس سان جيرمان السابق يعتزل اللعب دوليا
أعلن نجم منتخب أوروغواي ومهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني وإدينسون كافاني اعتزاله اللعب الدولي وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا 2024 التي يشارك فيها منتخب بلاده بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.
وقال كافاني (37 عاما) الذي يعد واحدا من أفضل الهدافين في تاريخ منتخب أوروغواي، وفي تاريخ أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وباليرمو ونابولي الإيطاليين إنه قرر وضع حد لمسيرته الدولية بعد سنوات ثمينة من العطاء وفق قوله.
ويعد كافاني، الفائز مع منتخب أوروغواي بلقب كأس كوبا أمريكا 2011، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب إذ خاض 136 مباراة دولية وثاني أفضل هدافيه برصيد 58 هدفا خلف لويس سواريز نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الامريكي حاليا.
وكتب كافاني ، الذي خاض مباراته الدولية الأولى في التعادل 2-2 مع كولومبيا وديا في فبراير شباط 2008: "كانت عدة سنوات ثمينة بلا شك، كنت لأقول وأتذكر آلاف الأشياء، لكنني اليوم أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأقدم كل شيء.
وأضاف على حسابه في "أنستغرام": "اليوم قررت أن أتنحى جانبا، لكنني سأتبعكم دائما بقلب نابض، مثلما كان الحال عندما أدخل إلى الملعب مرتديا هذا القميص الجميل".
وعلى مستوى الأندية، توج كافاني مع باريس سان جيرمان بستة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وخمسة ألقاب في كأس فرنسا بين عامي 2014 و2020، وسجل للفريق 200 هدف في كل المسابقات وذلك بين عامي 2013 و2020، كما أنه ثاني أفضل هداف في تاريخ الفريق الباريسي بعد النجم مبابي (256 هدفا).
ولعب كافاني أيضا لنابولي وتوج معه بكأس إيطاليا في موسم 2011-2012، ولمانشستر يونايتد، وانضم إلى بوكا جونيورز في يوليو تموز 2023 بعد رحيله عن فالنسيا الإسباني.
ويشارك منتخب أروغواي في كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثالثة مع الولايات المتحدة وبوليفيا وبنما.