من مواجهة لوس أنجليس ليكرز وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز
من مواجهة لوس أنجليس ليكرز وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرزgettyimages

NBA.. أنتوني ديفيز يمنح لوس أنجليس ليكرز الفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

ليبرون جيمس سجل 20 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة.

سجل أنتوني ديفيز 23 نقطة، واستحوذ على 19 كرة مرتدة وأربعة حوائط صد، ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 101/94 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف ليبرون جيمس 20 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه، ومنحت رمية ثلاثية له قبل 2:11 دقيقة على النهاية لوس أنجليس ليكرز التقدم 96/87.

وأحرز دانجيلو راسل وروي هاتشيمورا وأوستن ريفز 14 نقطة لكل منهم، بينما ساهم سبنسر دينويدي برصيد 11 نقطة للوس أنجليس ليكرز الذي انتصر في مباراته الثانية على التوالي.

وكان تايرس ماكسي أفضل مسجلي سيكسرز برصيد 27 نقطة، وأضاف كيلي أوبر جونيور 19 نقطة، فيما سجل توبياس هاريس 16 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة.

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وفي باقي المباريات، خسر تورونتو رابتورز 123/103 على أرضه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، وكذلك خسر ديترويت بيستونز 129/102 أمام ضيفه بوسطن سيلتيكس.

وتغلب ممفيس غريزليز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز بفارق نقطتين 99/97، وخسر ميامي هيت على أرضه أيضا 111/88 أمام نيو أورليانز بليكانز.

وفاز مينيسوتا تمبرولفز 104/91 على ضيفه كليفلاند كافاليرز، فيما تغلب لوس انجليس كليبرز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 125/117.

وخسر غولدن ستيت وريورز 123/111 أمام ضيفه إنديانا بيسرز.

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