NBA.. أنتوني ديفيز يمنح لوس أنجليس ليكرز الفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

سجل أنتوني ديفيز 23 نقطة، واستحوذ على 19 كرة مرتدة وأربعة حوائط صد، ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 101/94 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف ليبرون جيمس 20 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه، ومنحت رمية ثلاثية له قبل 2:11 دقيقة على النهاية لوس أنجليس ليكرز التقدم 96/87.

وأحرز دانجيلو راسل وروي هاتشيمورا وأوستن ريفز 14 نقطة لكل منهم، بينما ساهم سبنسر دينويدي برصيد 11 نقطة للوس أنجليس ليكرز الذي انتصر في مباراته الثانية على التوالي.

وكان تايرس ماكسي أفضل مسجلي سيكسرز برصيد 27 نقطة، وأضاف كيلي أوبر جونيور 19 نقطة، فيما سجل توبياس هاريس 16 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة.