وفاة أحمد نوير مراسل بي إن سبورتس في مصر
توفى، اليوم الجمعة، أحمد نوير مراسل قنوات بي إن سبورتس في مصر.
وأعلن عمرو فهمي، مراسل قنوات بي إن سبورتس، عبر حسابه الرسمي بموقع X وفاة زميله أحمد نوير.
وكتب عمرو فهمي:" رحمة الله على الزميل العزيز أحمد نوير.. نرجو الدعاء له بالرحمة".
وتفاعل العديد من الإعلاميين المصريين والعرب مع خبر وفاة أحمد نوير، وحرصوا على تقديم رسائل النعي في الفقيد الراحل.
وكتب المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه بموقع X:" مصدوم وحزين لوفاة الزميل العزيز "أحمد نوير" مراسل قنوات بي ان سبورتس في القاهرة، أحد أفضل المراسلين وأطيب الزملاء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.
وأضاف: "رحل العزيز أحمد بعد أربعة أشهر من وفاة والدته مخلفا ولدا وبنتا حفظهما الله ورعاهما .. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وشاطر العديد من الإعلاميين أسرة الفقيد الراحل العزاء على رأسهم المحلل الشهير خالد بيومي والمذيع إبراهيم عبد الجواد والعديد من مراسلي قنوات بي إن سبورتس.
وأعلنت أسرة الراحل أنه سيتم تشييع جنازة أحمد نوير عقب صلاة الجمعة بأحد المساجد الشهيرة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
وشارك أحمد نوير في تغطية العديد من الأحداث المهمة على المستوى الرياضي في شبكة قنوات بي إن سبورتس، خاصة مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية على مدار الأعوام الماضية.