وفاة أحمد نوير مراسل بي إن سبورتس في مصر

وتفاعل العديد من الإعلاميين المصريين والعرب مع خبر وفاة أحمد نوير، وحرصوا على تقديم رسائل النعي في الفقيد الراحل.

وكتب المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه بموقع X:" مصدوم وحزين لوفاة الزميل العزيز "أحمد نوير" مراسل قنوات بي ان سبورتس في القاهرة، أحد أفضل المراسلين وأطيب الزملاء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

وأضاف: "رحل العزيز أحمد بعد أربعة أشهر من وفاة والدته مخلفا ولدا وبنتا حفظهما الله ورعاهما .. إنا لله وإنا إليه راجعون".