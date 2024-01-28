مشجع يطارد حكَمًا في مباراة بدوري القسم الثالث بإنجلترا (فيديو)

عبر مسؤولو كرة القدم في إنجلترا عن صدمتهم بعد أن طارد مشجع الحكم كريغ هيكس خلال مباراة في دوري القسم الثالث الإنجليزي، بين بورت فيل وبورتسموث، أمس السبت.

وقع الحادث بعد أن منح هيكس ركلة جزاء لبورتسموث في الدقيقة الـ88 سجل منها كولبي بيشوب هدفًا ليخسر بورت فيل 1-صفر في ملعبه فيل بارك. وقبل ذلك بقليل رفض هيكس منح بورت فيل ركلة حرة.